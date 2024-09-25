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«لانا» تحصل على تسهيلات من البنك السعودي الفرنسي بـ5 ملايين ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة لانا الطبية على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي الفرنسي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 5 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 1080 يوما.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر، فيما تهدف التسهيلات لتمويل خطابات الضمان النهائي للمشاريع بالشركة حال الحاجة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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