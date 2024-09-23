شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح خسائر الصادرات الألمانية في حال فوز ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير أنه إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، فإن ذلك سيعني خبرًا سيئا للصناعة الألمانية المأزومة بالفعل.

وبحسب معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية، فإنه إذا نفذ ترامب وعده الانتخابي برفع التعريفات الجمركية على الواردات، بعد عودته إلى البيت الأبيض، فقد تنخفض الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15% تقريبًا. تأثير فوز ترامب على الصادرات الألمانية ولفتت التوقعات إلى أن قطاعي السيارات والأدوية سيتضرران من ذلك بشكل خاص بخسائر في الصادرات، تبلغ أقل من الثلث للأولى وأكثر من الثلث للثانية.

وسوف تتضرر الصادرات الألمانية إلى الصين أيضا نتيجة لذلك، وقد تنخفض بنسبة 10% تقريبًا.

وأعلن ترامب عزمه فرض تعريفة جمركية بنسبة 60% على الواردات الأمريكية من الصين و20% على الواردات من بقية العالم حال فوزه بالرئاسة. المنتجات الألمانية أكثر تكلفة وهذا من شأنه أن يجعل المنتجات الألمانية أكثر تكلفة بكثير في الولايات المتحدة.

وبحسب معهدي "إيفو" و"إيكونبول يوروب"، فإن الرسوم الجمركية الأعلى بكثير على البضائع الصينية سيكون لها تأثير غير مباشر من شأنه أن يؤدي أيضا إلى انخفاض الطلب من الصناعة الصينية.

وقالت ليساندرا فلاخ، الخبيرة التجارية في إيفو: "إذا أعيد انتخاب ترامب وبدأ حربا تجارية جديدة مع الصين، فإن ألمانيا ستعاني كثيرًا من ذلك بصفتها دولة مصدرة".