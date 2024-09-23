شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال اليوم مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.93 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصروارتفع سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك مصر، إلى 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندريةوسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.92 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويسوبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.89 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليوارتفع سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في البنك التجاري الدولي، إلى 12.88 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميوسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.90 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.95 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيوارتفع سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك الكويت الوطني، إلى 12.86 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك قطر الوطني، 12.85 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
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