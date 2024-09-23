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سعر الريال اليوم مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال اليوم مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية.

سعر الريال في البنك المركزي

سجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.93 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

وارتفع سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك مصر، إلى 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.92 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.89 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

وارتفع سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في البنك التجاري الدولي، إلى 12.88 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.90 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.95 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

وارتفع سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك الكويت الوطني، إلى 12.86 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك قطر الوطني، 12.85 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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