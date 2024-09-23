شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال اليوم مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الريال في البنك المركزي

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

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الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية.سجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.93 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.وارتفع سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك مصر، إلى 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.92 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.89 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.وارتفع سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في البنك التجاري الدولي، إلى 12.88 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.90 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.95 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.وارتفع سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك الكويت الوطني، إلى 12.86 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال مقابل الجنيه، اليوم، في بنك قطر الوطني، 12.85 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.