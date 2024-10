ميت غالا 2025 تُعلن عن موضوع الحفل وأسماء المشاركين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - تم الإعلان عن موضوع حفل ميت غالا 2025 القادم وعن أسماء المشاهير الذين سيتواجدون في المعرض كرؤساء مشاركين. وتعد السجادة الحمراء لحفل Met Gala دائمًا واحدة من أكبر عروض الثقافة للعام، حيث يرتدي نجوم مثل ليدي غاغا وكيم كارداشيان وبيلي بورتر وريهانا ملابس مصممة خصيصًا لموضوع الحفل، وتُنظم أيضًا حملة ضخمة لجمع التبرعات، فقد جمع حفل العام الماضي أكثر من 26 مليون دولار، وهو رقم قياسي ومبلغ هائل لمثل هذا الحدث.

ميت غالا يختار موضوع يُطرح للمرة الأولى

تم الإعلان عن موضوع الحفل والأسماء، أمس، على الصفحة الرسمية لميت غالا على انستغرام، وهم فاريل ويليامز، ولويس هاميلتون، وكولمان دومينغو، وآيساب روكي، وليبرون جيمس، والذين يساعدون متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، ومن المقرر إقامته في شهر مايو 2025.

وذلك بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضًا رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض أن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

ما هو حفل ميت غالا؟

حفل ميت غالا هو حفل سنوي لجمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون وللأزياء، ويحتفل كل عام بموضوع معرض معهد الأزياء في ذلك العام، وبالتالي يحدد المعرض الإطلالة الرسمية على السجادة الحمراء ويُتوقع من الضيوف اختيار أزيائهم حسب موضوع المعرض. كان الحفل يُعرف سابقاً باسم حفل معهد الأزياء ويُشار إليه أيضاً باسم Met Ball.

وهو احتفال افتتاحي لمعرض الأزياء السنوي للمعهد، حيث يجتمع المحترفون من جميع المجالات لبناء العلاقات وعرض أعمالهم. على الرغم من أن الحدث يُقام وينتهي في أمسية؛ فإن المعرض يستمر عدة أشهر بعد ذلك.

معظم الحاضرين يتم اختيارهم ودعوتهم بشكل حصري من قبل آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة فوغ Vogue ورئيسة هذا الحدث منذ عام 1995.

