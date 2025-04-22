Un homme et une femme: من كلاسيكيات السينما العالمية لمهرجان كان 2025.. إليكم قصته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 02:54 مساءً - أصدر مهرجان كان السينمائي الدولي من خلال حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه على الإنترنت، البوستر الرسمي للمهرجان، والذي جاء للمرة الأولى بشكلٍ مزدوج، حاملاً ملصق فيلم Un homme et une femme (رجل وامرأة)، الذي عُرض عام 1965 وفاز بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي عام 1966، بالإضافة لجائزتي أوسكار عام 1967.

قصة فيلم Un homme et une femme

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Un homme et une femme (رجل وامرأة) هو فيلم درامي رومانسي فرنسي صدر عام 1965. تدور أحداثه حول الحب وذكريات الماضي التي قد تعوق المستقبل، فهل سيظل الماضي حاجزاً بين قصة حب حالية أم سيستسلم البطل والبطلة لنداء الحب؟

الفيلم يحكي قصة رجل أرمل يُدعى جان لويس يتولى تربية ابنه بعد وفاة زوجته، وأرملة تُدعى آن غوتييه تتولى تربية ابنتها بعد وفاة زوجها. وما يجمع جان وآن أن طفليهما يذهبان لنفس المدرسة الداخلية، فيلتقيان صدفة، وتتوطد علاقتهما عندما عرض جان على آن توصيلها بعدما فاتهما آخر قطار عائد إلى باريس. وخلال رحلة العودة يتعارفان، ثم انطلقا بعد ذلك في العديد من اللقاءات لينشأ الحب بينهما. وفي لحظةٍ ما تشعر آن بعدم الارتياح، فلا تزال ذكرياتها عن زوجها المتوفى عالقة في ذهنها، فتفضل الابتعاد، وبينما هما يفترقان، تتردد آن هل تترك جان وترفض أن تستكمل حياتها معه؟ لكنها تختار المستقبل وتعود له من جديد.

الفيلم من بطولة أنوك إيميه، جان لوي ترينتينيان، وجاء من تأليف بيير أويترهوفن وكلود ليلوش الذي أخرج الفيلم.

يشتهر الفيلم بتصويره الفريد، وبموسيقى فرانسيس لاي. وقد صدر جزآن آخران للفيلم بعد 20 عامًا، في عام 1986، تلاه فيلم أفضل سنوات الحياة، الذي صدر في عام 2019.

جوائز الفيلم

احتل فيلم رجل وامرأة المرتبة السادسة للإيرادات في ذلك العام، كما فاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1966، جائزتي غولدن غلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية وأفضل ممثلة، جائزتي أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية وأفضل سيناريو أصلي، جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) أفضل فيلم بلغة أجنبية وأفضل ممثلة أجنبية لأنوك إيميه.

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تفاصيل النسخة القادمة من مهرجان كان السينمائي

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من المقرر أن تُقام النسخة الـ78 من مهرجان كان السينمائي خلال الفترة من 13 حتى 24 مايو 2025، وسط توقعات بحضورٍ كثيف من النجوم وعروضٍ سينمائيةٍ تستحق التنافس على السعفة الذهبية. وكشفت إدارة المهرجان عن اختيار الممثلة الفرنسية جولييت بينوش Juliette Binoche لتتولى منصب رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، وأعلنت اختيار المخرجة الإيطالية أليس روهرواشر Alice Rohrwacher لرئاسة لجنة تحكيم جائزة "الكاميرا الذهبية"، بينما سيعود رودريغو سوروغوين لرئاسة لجنة تحكيم أسبوع النقاد في مهرجان كان.

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