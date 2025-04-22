خاص لـ الخليج 365 سارة طيبة: مهرجان أفلام السعودية يعني الكثير بالنسبة لي وانتظروني بفيلم مع يعقوب الفرحان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 02:54 مساءً - أكدت الفنانة سارة طيبة أهمية مهرجان أفلام السعودية والذي انطلق بدورته الـ 11، بالظهران، من 17 ويستمر إلى 23 أبريل 2025، تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام.

وقالت سارة طيبة لـ"الخليج 365": "في كل مرة أتواجد في المنطقة الشرقية وتحديداً في الظهران أكون متحمسة جداً، فهذا المهرجان دائماً أكرر وأقول إنه بمثابة العيد لي ولزملائي الممثلين والممثلات وصناع الأفلام، جداً سعيدة بهذا العرس الفني بكل عام".

أعمال سارة طيبة القادمة

وعن جديدها القادم قالت: "انتهيت قبل ما يقارب الشهر ونصف الشهر من تصوير فيلم روائي طويل من تأليفي، وهو بطولتي والفنان يعقوب الفرحان وإخراج أنس باطهف بعنوان "مسألة حياة أو موت" وجداً متحمسة أن أشارك الجمهور متابعة هذا الفيلم وأتمنى أن يحوز إعجابهم".

يُذكر أن سارة طيبة هي ضمن أعضاء لجنة تحكيم فئة "السيناريو غير المنفذ"، في مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ 11، وقد ذكرت ذلك عبر حسابها على الإنستغرام وكتبت: "يشرفني أني ضمن لجنة التحكيم لفئة "السيناريو غير المنفذ" في مهرجاننا الغالي، مهرجان الأفلام السعودية في دورته الحادية عشرة، ويسعدني أني شاركت التجربة هذي مع رئيس اللجنة أستاذ عبد الرحمن الغانم والكاتب أستاذ أسامة المسلم، ألف مبروك للفائزين وكل التوفيق للجميع".

آخر أعمال الفنانة سارة طيبة

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أما آخر أعمالفهو مسلسل "جميل جداً"، وكانت قد نشرت عنه وكتبت مؤخراً على حسابها على الإنستغرام: "هو بعض كواليس العمل الأقرب إلى قلبي، مسلسل "جميل جداً" بدأت كتابة هذا المسلسل أيام الحظر المنزلي وساعدني كثير شخصياً لأنه أنقذني من الجنون وساعدني كثير مهنياً لأنها كانت أول مرة أشتغل على عمل أكون فيه المؤلفة والكاتبة والبطلة، شعور أنك تكون مآمن في حلم لهذه الدرجة تجربة فريدة كنت أبغى أخوضها من زمان، حب وتقدير كبير وكثير للمخرج صديقي الصدوق أنس باطهف اللي مستحيل هذا العمل كان يصير من غيره، محظوظة إني اشتغلت مع ممثلات وممثلين رهيبين وشكر كبير لكل فريق العمل الجبّار، أعرف اتمرمطنا بس أنا عمري ما اشتغلت مع فريق قد كدا مؤمن بالعمل.. شكرا".

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