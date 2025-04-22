هكذا أشادت شيماء سيف بموهبة ابنة مي كساب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:19 مساءً - أشادت الفنانة شيماء سيف بموهبة ابنة صديقتها الفنانة مي كساب؛ وذلك من خلال نشر صورة كارتونية لها صنعتها "داليدا" ابنة الأخيرة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

شيماء سيف تنشر صورة لها بالذكاء الإصطناعي

شيماء سيف تشيد بابنه مي كساب- الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب شيماء على إنستغرام

شاركت الفنانة شيماء سيف صورة كارتونية لها من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"؛ قد صنعتها لها "داليدا" ابنة صديقتها الفنانة؛ وعلقت عليها قائلة: "الصورة دي عملتهالي حبيبتي القمر داليدا بنت أختي الغالية"، وأكملت: "وأنا من هنا بشكرها وبقولها تسلم أيدك يا روح قلبي يا فنانة يا صغننة.. بحبك داليدا انتي وفريدة ونوح".

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آخر مشاركات شيماء سيف ومي كساب الفنية

شاركات الفنانةفى بطولة مسلسل "إش إش" الذى عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسى، أحمد عبد الله، طارق النهري، حمدي هيكل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

كما كان للنجمة مي كساب ظهور خاص خلال حلقات مسلسل "المداح - أسطورة العهد"، حيث ظهرت في نصف حلقات العمل الذي تتواجد من خلاله فقط خلال موسم دراما رمضان 2025، بعدما تم تأجيل مسلسل "نون النسوة" المكوّن من 15 حلقة والذي تعاقدت مي على بطولته وكان مقرراً تصويره وعرضه هذا العام ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت.

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"المداح 5 – أسطورة العهد" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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