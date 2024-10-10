دمشق – قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية

القاهرة - كتب محمد نسيم - استهدف قصف نسب لإسرائيل مساء، الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، بناية سكنية في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات.

وذكر مصدر عسكري بالنظام، أنه "حوالي الساعة 20:15 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة".

وأضاف أن "العمل لا يزال مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 4 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في دمشق.

وأشار إلى أن الغارة استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص بينهم اثنان من جنسيات غير سورية.

وبحسب تقارير سورية، فإن القصف استهدف شقة سكنية في بناية متعددة الطوابق قرب منطقة الشيخ سعد في حي المزة.

وأعلن التلفزيون السوري عن وقوع ضحايا بين المدنيين جراء استهداف البناية السكنية.

وأوردت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري، أن عدوانا إسرائيليا استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق، ومعلومات أولية عن وجود إصابات.

وكانت قد أفادت بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لأهداف معادية في سماء دمشق.

المصدر : وكالات