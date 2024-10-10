أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومسكاف عام وكفار جلعادي بإصبع الجليل وكرمئيل والجليل الأوسط".

كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومسكاف عام وكفار جلعادي وكرمئيل والحليل الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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