أدت غارة جوية إسرائيلية تعرضت لها بلدة ميفدون الى سقوط شهيد وجرح عدد اخر وتدمير هائل لعدد من المنازل السكنية فيها. هذا، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين جويتين استهدفتا بلدة عيتا الشعب.

كانت هذه تفاصيل خبر شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية على ميفدون وغارات أخرى على عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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