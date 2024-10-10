حزب الله: طوفان الأقصى حدث غير عادي والأرض ستتزلزل تحت أقدام إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، إن الأرض ستتزلزل تحت أقدام الاحتلال الإسرائيلي، وعلينا أن نبقى صامدين في الميدان.

وأضاف قاسم في الذكرى السنوية الأولى لجبهة مساندة غزة ، إن "المواجهة البرية في الجنوب بدأت منذ 7 أيام ولم يتقدم العدو الإسرائيلي، وأُذهِل كيف لم يستطع جيشه بالتقدم في مواجهة المقاومة".

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واعتبر أن "لا قيمة للأمتار التي يمكن أن يحصل عليها، ونحن نريد أن يحصل الالتحام، سواء في الحافة الأمامية أو غيرها".

ولفت إلى أن "العدوان على الضاحية والجنوب والبقاع والجبل مؤلم جداً، ولكنه سلاح الاحتلال أن يبطش بالمدنيين اعتقاداً منه أنه سينتصر"، مؤكداً "سنهزم إسرائيل، ولن تحقق أهدافها".

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وتابع "ألم يقل قائدنا السيد حسن نصرالله "ولّى زمن الهزائم، وجاء زمن الانتصارات؟ ألا تصدّقونه؟"، مضيفاً: "كما أثبتم في عدوان تموز/يوليو أنكم أهل الصمود، وكما أثبتم منذ سنة أنكم أهل الثبات والصبر، نحن نؤمن بثبات المقاومة والنصر".

وأضاف: "مرت سنة على طوفان الأقصى، الذي هو حدث غير عادي، هو حدث استثنائي، وأستطيع أن أقول إنه بداية تغيير وجه الشرق الأوسط. عمل طوفان الأقصى وجهاد المجاهدين هو عمل مشروع مئة في المئة لأنه ضد الاحتلال الرازح منذ 75 سنة، وبالتالي هذه المواجهة العظيمة مباركة، وهي خط سليم من أجل التغيير. أما هدف الاحتلال فلم يكن ردة الفعل على طوفان الأقصى، إنما له هدفان، إنهاء المقاومة بشكل كامل، والثاني إبادة الشعب الفلسطيني، بما يجعله منزوع القدرة على توليد المقاومة والمطالبة بحقوقه".

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وأكد أن "جرائم الاحتلال التي قام بها هي جرائم موصوفة وواضحة وكل العالم رآها بأم العين. ولولا الدعم الأمريكي الغربي لتوقفت الحرب خلال ساعة لأن إسرائيل ليست قادرة على مواجهة المقاومة، وهي الآن لا تواجه بل تقتل، وهذا لا يعتبر مواجهة".

ورأى أن "مقاومة غزة أسطورية، وهي صمدت لمدة سنة، وهي قادرة على أن تصمد أكثر، وهذا يبيّن أن المقاومة والشعب الفلسطيني جدير بالحياة والتحرير. تحية للشهداء، وعلى رأسهم إسماعيل هنية ، وبعد سنة يأتي رئيس الأركان الإسرائيلي ليقول: "مرّ عام كامل وفشلنا في أداء مهمتنا في الدفاع عن مواطنينا"، أنت ستفشل أكثر، وهذا درس لك ولنتنياهو "خلّي يقلّع نتنياهو بغزة ولبنان".

وتابع قاسم: "نحن أعلنّا جبهة المساندة لغزة من لبنان بهدف مساعدتها على الانتصار في المعركة، والهدف الثاني المُضمَر هو الدفاع عن لبنان وشعبه، وبدأت تتكشف الأمور بأن لبنان كان مستهدفاً، لكن لم يكن قد حان الأوان، وألم يعلن نتنياهو أنه يريد شرق أوسط جديداً؟ اسمعوا غالانت الذي يقول "ضربات حزب الله ت فتح الباب لشرق أوسط جديد".

المصدر : وكالات