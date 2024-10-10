طيران الإمارات تلغي الرحلات من وإلى إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أظهرت بيانات صادرة عن شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ، إلغاء كافة الرحلات المجدولة ، من وإلى مطارات إيران، على خلفية تصاعد التوترات بالمنطقة.

جاء ذلك في جدول الرحلات المغادرة من دبي إلى مطارات إيران والقادمة منها اليوم، إذ كتبت الشركة بجانب الرحلات المجدولة "ملغاة".

وفي إشعار منفصل للمسافرين، ذكرت الشركة أنها تواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، والتواصل مع المسافرين بشأن أي تحديثات.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، توترات متصاعدة منذ إعلان إيران شن هجوم بالصواريخ على أهداف حيوية إسرائيلية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

المصدر : وكالات