ماذا قالت داليا مبارك بعد طرح أغاني ألبومها الجديد بصمة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك أحدث ألبوماتها الغنائية والذي حمل اسم "بصمة" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

وضم ألبوم داليا مبارك الجديد، 8 أغان تعاونت من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وجاءت أسماء أغاني الألبوم كالتالي: "أنت كوني، لو أهمك، لو حبيتي، فيها شيء، يا حسافة، رجال، هزمت الشوق، بصمة".

داليا مبارك: أتمنى أن يصل ألبوم بصمة لقلوب الجمهور

وحرصت الفنانة داليا مبارك على توجيه رسالة لكل صناع ألبومها الجديد "بصمة" من شعراء وملحنين لما بذلوه من مجهود حتى يخرج الألبوم بأفضل صورة، كما أثنت أيضاً على الدعم الذي حظيت به من أهلها وأصدقائها وأيضاً جمهورها وقت تحضيرها لهذا الألبوم، متمنية أن تنال أغاني ألبومها الجديد على إعجاب الجمهور وأن تصل سريعاً إلى قلوبهم

وكتبت داليا مبارك عبر صفحتها الرسمية على منصة " إكس" منشوراً جاء كالتالي:" كل الشكر والعرفان لكل من قام على البوم بصمة من الاساتذه الشعراء والملحنين والموزعين والموسيقين الي كان لهم الفضل يطلع لكم بافضل صورة شكراً لعائلتي و اصدقائي الي لطالما كانوا داعمين لي ولكم جمهوري المخلص الداعم اتمنى البوم بصمة ينال إعجابكم ويوصل لقلوبكم زي ما عملناه لكم بكل حب بنتكم داليا".



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أعمال غنائية سابقة لـ داليا مبارك

وطرحت مؤخراً النجمة السعودية داليا مبارك أغنية منفردة بعنوان "طمني عليك" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحاً كبيراً بعد تخطيها مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، وعبرت "داليا" عن سعادتها بهذا النجاح من خلال منشور لها عبر صفحته بـ"إنستغرام"، قائلة من خلاله: "سعيدة جداً بردود الفعل ونجاح "طمني عليك" وتخطيها حاجز مليون مشاهدة بعد 4 أيام من تاريخ صدورها، ودخولها ترند اليوتيوب" من أول يوم إطلاقها حتى هذه اللحظة"

الأغنية من كلمات عدنان الأمير، وألحان علي صابر، وحملت الأغنية في طيات معانيها جانباً من اللوم والعتاب للحبيب الذي ابتعد عن محبوبته فترة طويلة وجاءت كلماتها كالتالي " "طمني عليك وكمل غيابك.. عساك بخير يا اللي واحش أحبابك.. بس أعرف أخبارك هذا يكفيني.. ولا حتى أنتظر حنية تنطيني.. لو أعرف مكانك وين يا عيني.. من النجمه تلاقيني على بابك".



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