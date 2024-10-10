جورج وأمل كلوني أمام سؤال محير من توأمهما إيلا وألكسندر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - قد يكون جورج كلوني واحدًا من أكثر النجوم شهرة في العالم، لكنه في المنزل مجرد أب لتوأمه، إيلا وألكسندر، ومثل أي والد، وجد جورج نفسه مؤخرًا في حيرة من تلك الأسئلة الصعبة التي يبدو أن الأطفال فقط يعرفون كيفية طرحها، ودائمًا ما يقف أباؤهم في حيرة من أمرهم على الرد على هذه الأسئلة التي قد تكون أحيانًا بلا إجابات، أو تحتاج لفلسفة يصعب عليهم أن يختصروها في جمل قصيرة ومبسطة لأطفالهم، وهذا بالفعل ما حدث مع جورج وأمل.

جورج وأمل كلوني يريدان إبعاد توأمهما عن حياة المشاهير

كشف جورج كلوني، البالغ من العمر 62 عامًا، أنه تفاجأ عندما سأله طفلاه سؤالاً تركه في حيرة من أمره، وشارك الممثل الحائز على جائزة الأوسكار هذه الحكاية المسلية خلال مقابلة تلفزيونية، وروى اللحظة التي سأل فيها توأمه البالغان من العمر 7 سنوات: "ما معنى كلمة شخص مشهور؟"

وكما قال جورج، يبدو أن السؤال جاء من العدم، ولم يكن هو أو زوجته أمل مستعدين لشرح تعقيدات حياة المشاهير لطفليهما الصغيرين: "لم نرغب في شرح ذلك"، فهو وزوجته يريدان الحفاظ على حياة طفليهما على أرض الواقع قدر الإمكان، بعيدًا عن تعقيدات حياة الشهرة.

وتابع قائلاً: "لا أريدهما أن يعرفا الكثير عن الأمر"، موضحاً رغبته في حماية طفليه من أعين الناس.

وأردف جورج قائلًا: "إنهما يعرفان ما هو المحامي، بسبب والدتهما، لكنني لا أريدهما حقًا أن يعرفا ما أقوم به، هما يدركان أنني ممثل، لكنهما لا يفهمان تمامًا ما يعنيه ذلك".

وأضافت أمل التي انضمت إلى جورج في المقابلة: " إيلا وألكسندر يدركان بشكل ما مهنة والدهما، إلا أنهما غافلان عن حجم شهرته. في الوقت الحالي، بالنسبة لهما، هو مجرد أب، الرجل الذي يقرأ قصص ما قبل النوم، ويساعد في واجباته المدرسية، ويلقي نكاتًا سخيفة".

يذكر أن حياة الثنائي الشهير العائلية عادية بشكل ملحوظ، بالنظر إلى نجوميتهما، إلا أنهما بذلا جهدًا واعيًا لإبقاء الأمور طبيعية قدر الإمكان بالنسبة لطفليهما الصغيرين: "نحرض على توصيل طفلينا إلى المدرسة في الصباح، وأن نشاركهما كل التقاصيل".

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جورج وأمل كلوني قصة رومانسية من هنا بدأت

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التقى الزوجان لأول مرة في إيطاليا عام 2013، عندما أقام جورج حفل عشاء في فيلته الضخمة على بحيرة كومو، وحضرت أمل علم الدين، التي كانت في ذلك الوقت تحظى بتقديرٍ كبير في حياتها المهنية، كضيفة لصديق مشترك. وعندما تعرَّف إليها جورج، أُعجب بها، وانطلقت شرارات الحب بينهما على الفور. وبحلول أوائل عام 2014، تمت خِطبتهما.

وفي نفس العام، اختارت أمل وجورج إقامة حفل زفافهما الكبير في إيطاليا؛ تحديداً في مدينة فينيسيا الرومانسية. وبطبيعة الحال، كانت قائمة الضيوف مليئة بالنجوم وتضمنت أفراد الأسرة والأصدقاء المقرّبين للعروس والعريس.

تبادلت أمل، التي كانت ترتدي فستاناً من الدانتيل الفرنسي من تصميم أوسكار دي لا رينتا، وجورج، الذي كان يرتدي بدلة سهرة من تصميم جورجيو أرماني، عهود الزواج في حفل حميمي قبل استضافة حفل استقبال أكبر حضره نجوم الصف الأول مثل: مات ديمون، سيندي كروفورد، وراندي جيربر.

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في نفس العام الذي تزوّجا فيه، استقرا في الريف البريطاني، بعد أن اشتريا مبنى مذهلاً من القرن السابع عشر، تبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني.

بعد ثلاث سنوات، رحّب الزوجان بتوأميهما إيلا وألكسندر في 6 يونيو 2017، في مستشفى سانت ماري في لندن.

وعلى الرغم من كونهما من أشهر الأزواج في صناعة الترفيه، إلا أن جورج وأمل كانا حريصَين بشدة على حماية طفليهما، فلم يُظهرا وجهيهما أمام الجمهور قط، ونادراً ما يتحدثان عنهما في المقابلات.

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