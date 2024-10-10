شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 48.44 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصراستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، عند 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.