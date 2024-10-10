شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 48.44 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، عند 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.