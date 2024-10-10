في ذكرى ميلاده.. تفاصيل الزواج الوحيد في حياة محمد منير 

الزيجة الوحيدة في حياة الكينج

قصة الكينج مع نجلاء بدر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - يحتفل اليوم الكينجبيوم ميلاده الـ 70، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1954 بمحافظة أسوان، وعشق الفن ومنحه الله صوتاً مميزاً جعله يتألق في عالم الغناء بشكل سريع، وعلى الرغم من المنافسة القوية بين أبناء جيل محمد منير، لكنه كان خارج المنافسة لأنه صاحب أداء وصوت مختلفين تماماً.حياةالشخصية مليئة بالأسرار التي يبعدها تماما عن الإعلام والسوشيال ميديا، وأثار منير حالة من الجدل بسبب عدم اتخاذه قرار الزواج طوال فترة شبابه، وكرس حياته للغناء بشكل أساسي، لكنه تراجع عن هذا الأمر عندما وصل لعمر ال 59.فاجأ محمد منير الجميع عام 2014 بخبر زواجه، وأعلن ارتباطه وقتها بفتاة من النوبة تدعى داليا يوسف، وكانت قصة الحب بينهما قد بدأت قبل الزواج بعدة أشهر عن طريق الصدفة، وذلك عندما التقى بها من خلال عدد من الأصدقاء المقربين وأعجب بها وتطورت علاقتهما .احتفل محمد منير بزواجه في حفل بسيط جدا اقتصر على عائلته وعائلة العروس، ولم يدع أي أصدقاء سواء من الوسط الفني أو خارجه، لكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا، وخرج الكينج ليعلن انفصاله بعد 50 يوماً فقط من الزواج دون الكشف عن الأسباب وراء ذلك مفضلًا الاحتفاظ بتفاصيل حياته الشخصية لنفسه.السيدة داليا لم تكن قصة الحب الوحيدة في حياة محمد منير، فارتبط في وقت سابق بالفنانة نجلاء بدر، وذلك بعد قصة حب نشأت بعدما تعرفت عليه أثناء عملها في "إم بي سي" لندن وتعرفت عليه أثناء تحضيرها للقاء صحفي كان من المفترض أن تجريه معه.ووقتها أخبرها منير بحبه لها ورغبته في الزواج منها ووافقت رغم اعتراض والدها بسبب فارق السن ولأنه طلب منها اعتزال الفن بشكل نهائي والابتعاد عن عملها في الإعلام، لكنها أصرت على الارتباط به خاصة وأن والدتها كانت تدعمها في هذا الرأي.وعندما تقرر موعد الزفاف تراجع محمد منير وقرر الانسحاب، وتهرب من الرد على مكالمات نجلاء بدر قبل موعد عقد القران بأيام، حيث حاولت الاتصال به لكنه اختفى من حياتها.إذا أعجبك الموضوع اقرأ أيضاً لماذا يُكرم محمد منير في مهرجان الموسيقى العربية للمرة الثانية؟

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