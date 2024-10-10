شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 276 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، بنسبة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس، أمس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السعودية، 315.25 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في السعودية، 289 ريالا. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية إلى 276 ريالا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية، 236.50 ريال. سعر الذهب في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية، 184 ريالا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في السعودية إلى 157.75 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 9808.75 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية، 2207.50 ريال. أسعار الذهب اليوم وشهدت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، ارتفاعًا طفيفًا وسط ضغوط مستمرة من الدولار، وترقب بيانات التضخم الأمريكية للحصول على المزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2613.15 دولار للأوقية، في حين زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 2630.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين 1% لتبلغ 969.75 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للفضة بـ 0.2% إلى 30.742 دولار للأوقية.

وأظهر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عُقد أمس بشأن أوضاع شهر سبتمبر، أن صناع السياسات دعموا خفض البنك بمقدار 50 نقطة أساس لكنهم ظلوا غير ملتزمين بوتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.