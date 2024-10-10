في شهر التوعية به.. سارة فيرغسون راعية لجميعة متعلقة بسرطان الثدي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - بعد اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي في 2023، والدوقة سارة فيرغسون تولي اهتمامًا واسعًا في التوعية بهذا المرض، وتحمل الموضوع على عاتقها، وكانت قد انشأت مؤسسة Sarah's Trust للعمل مع المنظمات التي تتوافق مع قيمها، وكانت راعية لمؤسسة Teenage Cancer Trust، ودائمًا ما تظهر في لقاءات تلفزيونية لحث النساء على الكشف المبكر. وبمناسبة أن اكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، انضمت فيرغسون حديثًا إلى جمعية خيرية، وهي جمعية خاصة بالتوعية بسرطان الثدي Prevent Breast Cancer، كراعية لها.

سارة فيرغسون تأخذ خطوة جديدة في التوعية من السرطان

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نشرت سارة فيرغسون على حسابها الرسمي على انستغرام، أمس، خبراً كونها أصبحت راعية للجمعية، وعلقت قائلة: "سأفعل كل ما بوسعي للمساعدة في نشر أهمية الكشف المبكر".

وتستخدم الجمعية العلم لإنقاذ الأرواح، وهي المؤسسة الخيرية الوحيدة في المملكة المتحدة المخصصة بالتنبؤ بسرطان الثدي والوقاية منه.

وتابعت فيرغسون حديثها قائلة: "من الصعب للغاية عندما يُقال لك أنك مصاب بالسرطان، ألا تدع عقلك يذهب إلى الأماكن الأكثر ظلمة. لا يمكنك منع نفسك من التفكير في أنه حكم بالإعدام، والخوف مما ينتظرك وكيف ستشارك الأخبار مع عائلتك. شيء كان علي مواجهته مرتين في العام الماضي، عندما اكتشف تصوير الثدي بالأشعة السينية الروتيني، إصابتي بسرطان الثدي، وخضعت للعلاج الذي أنقذ حياتي وأثبت أهمية عدم تخطي مواعيد الفحص أبدًا، قبل تشخيصي بسرطان الجلد الخبيث، وهو الشكل الأكثر عدوانية".

وأكملت: "كان تشخيص السرطان سيئًا بما فيه الكفاية ولكن المرور بكل هذه المشاعر مرتين في مثل هذا التتابع السريع كان أكثر صعوبة، ورغم أن العلاج كان ناجحًا وأظهرت الاختبارات عدم انتشار المرض أو تكراره، ولكن أدرك أنني لم أخرج من دائرة الخطر و سأضطر إلى إجراء فحوصات لبقية حياتي".

وأنهت حديثها قائلة: "لذلك عندما تم تقديمي إلى الجمعية الخيرية أدركت تمامًا أهمية الرسالة التي يهدفون إلى نشرها، حيث كان الاكتشاف المبكر هو الذي أنقذ حياتي، وأنا الآن أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على المساعدة في زيادة الوعي بهذا الأمر".

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سارة فيرغسون تحكي تجربتها مع مرض السرطان

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في مقابلة حصرية مع HELLO، فتحت سارة فيرغسون قلبها، وتحدثت باستفاضة عن مرضها. في البداية كشفت عن تطورات حالتها الصحية، وقالت: "يجب أن يتم فحصي بانتظام ويجب أن أضع كريماً على وجهي للتخلص من أضرار أشعة الشمس، مما تؤدي لظهور بثور كبيرة على وجهي وصدري ويدي، لكنني لا أخضع للعلاج المناعي، ولا أتناول أي أدوية وأقوم بالعلاج الكيميائي، وأنا ممتنة جداً له".

وأكدت "فيرغسون" خلال حديثها أنها بمساعدة ابنتيها الأميرة بياتريس، 35 عاماً، والأميرة يوجيني، 34 عاماً، إلى جانب أحفادها تحول شعورها تجاه حالتها من الحزن إلى الفرح، حيث قالت: "لدي عائلة استثنائية ولدي فريق رائع للغاية ولدي قدرة هائلة بسببهم على التحول من الحزن إلى الفرح".

وتابعت حديثها قائلة: "لقد قمت دائماً بتربية ابنتي لتكونا صادقتين وصريحتين لدرجة أنهما تعرفان أنني سأخبرهما بأي شيء مهما كانت صعوبته بشكلٍ مباشر، لذلك عندما قالتا: يا أمي، أخبرينا بالحقيقة المطلقة وسألتا (هل تمكنوا من استئصال كل أنواع السرطان؟) وكان جوابي نعم، كانتا تعلمان أنني صادقة".

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رحلة سارة فيرغسون مع محاربة مرض السرطان

في يونيو 2023، أعلنت سارة فيرغسون دوقة يورك، عن تشخيصها بمرض سرطان الثدي، وذلك في البودكاست الخاص بها "Tea Talks"، الذي تم تسجيله قبل يومٍ واحد من إجرائها لعملية استئصال الثدي، الذي اكتشفته ضمن فحص روتيني أجرته، وحثت الناس من خلاله على ضرورة الخضوع للفحص.

وفي نهاية عام 2023، أعلنت عن تعافيها من سرطان الثدي، ولكن لم تكتمل فرحتها كثيراً، ففي يناير من العام الجاري، كانت تخضع لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال الثدي، فطلب منها طبيب الأمراض الجلدية الخاص القيام بإزالة العديد من الشامات وتحليلها، وتم تحديد إحدى هذه الشامات على أنها سرطانية، وتتم معالجته حالياً، وكانت قد تلقت أخباراً جيدة مؤخراً أن سرطان الجلد لديها لم ينتشر.

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