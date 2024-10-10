شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 256 مليون ريال مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (256,270,955) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (142,179) طنًا، وذلك لعدد (470) مزارعًا, ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم (1.292,136,523) ريالًا، وذلك لكمية (737,752) طنًا، لعدد (2,754) مزارعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف مليون طن لكل عام. // انتهى //10:53 ت م NNNN

