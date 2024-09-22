شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار المدينة الاقتصادية» تقدم طلبا لتخفيض رأس مال الشركة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.