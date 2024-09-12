شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لمستشفى سليمان فقيه بجدة يغادر منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر، اليوم الخميس، عن مغادرة فاتح محمد جول لمنصبه كرئيس تنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن لجنة الترشيحات والمكافآت بدأت عملية اختيار خلف له وستعمل على ضمان انتقال سلس للقيادة، مع إشراف مازن فقيه على المستشفى خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت إلى أن جول لعب دورًا كبيرًا في نمو ونجاح مجموعة فقيه كير خلال السنوات العشر الماضية. فقد ساهمت قيادته القوية وتركيزه على تقديم رعاية طبية عالية الجودة في تعزيز مهمة الشركة وتقديم القيمة لمساهميها.