شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الحصيلة الضريبة من قناة السويس إلى 16.6 مليار جنيه خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة المالية، عن نمو الإيرادات الضريبية إلى 260 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي 2024/2025 بزيادة بقيمة 87.5 مليار جنيه بنسبة نمو 50.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعة في الأساس بارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 42.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 94.9% لتسجل 87.7 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 53.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 42.2% لتسجل 181.2 مليار جنيه مقابل نحو 127.4 مليار جنيه.

قال التقرير، إن أهم البنود التي ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية، هي الحصيلة من الضريبة على الشركات وبلغت 38.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي 2024/2025 بنسبة زيادة 30%، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة من قناة السويس بقيمة 6.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 58.5%، لتحقق 16.6 مليار جنيه، والحصيلة الضريبة من الشركات الأخرى بقيمة 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.3% لتحقق 21.7 مليار جنيه.

وأضاف التقرير، كما ساهمت المتحصلات من ضريبة الدخل في زيادة الإيرادات، إذ زادت ضريبة الدخل بنحو 13.5 مليار جنيه بنسبة نمو 26.7%، لتسجل 64.1 مليار جنيه، والضريبة على المرتبات المحلية وزادت بقيمة 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 17.6% لتحقق 17.1 مليار جنيه، والضريبة على النشاط التجاري والصناعي وزادت بـ1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 28.4% لتحقق 6.9 مليار جنيه، والضريبة على المهن غير التجارية وزادت بقيمة 400 مليون جنيه بنسبة نمو 39.6% لتحقق 1.4 مليار جنيه.

أوضح التقرير، أن المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل ارتفعت بنحو 13.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.7% لتسجل 64.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2024، وساهم ذلك في الأساس ارتفاع الحصيلة: من الضريبة على المرتبات المحلية 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.6% لتحقق 17.1 مليار جنيه، ومن الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بـ1.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 28.4% لتحقق 6.9 مليار جنيه، ومن الضريبة على المهن غير التجارية بـ0.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 39.6% لتحقق 1.4 مليار جنيه، ومن الضريبة على الشركات بـ8.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 30% لتحقق 38.3 مليار جنيه.

كما كشف التقرير، عن ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 35.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.4% لتسجل 111 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2024، وساهم في ذلك في الأساس ارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بـ31.2 مليار جنيه بنسبة نمو 84.3% لتحقق 68.2 مليار جنيه، في الأساس بسبب زيادة المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بـ24 مليار جنيه لتحقق 46 مليار جنيه.

وذكر التقرير، أن الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات ارتفعت بنحو 1.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.8% لتحقق 11.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2024، وذلك نتيجة زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بـ0.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 34.7% لتحقق 1.5 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بـ0.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.4% لتحقق 3 مليارات جنيه.