أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، أنّ "غارات العدو الإسرائيلي على البيسارية أدّت إلى 3 شهداء و6 جرحى وأشلاء. كما سقط 3 شهداء وأُصيب خمسة آخرين بجروح في الغارة على أنصارية"، مشيرةً إلى أنّ "كذلك سقط في الغازية شهيد، وأُصيب في عدلون شخص بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 3 شهداء و5 جرحى بغارة على أنصارية وشهيد بغارة على الغازية وجريح في عدلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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