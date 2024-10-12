الامارات | عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة «بريكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمجموعة «بريكس»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية مساهمات دولة الإمارات البارزة في مجموعة بريكس، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان مشاركة فعالة تعكس مكانة الدولة والتزامها بتعزيز الجهود متعددة الأطراف مع الشركاء العالميين الرئيسين.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض من مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية شيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس سعيد مبارك الهاجري.

وأكد المشاركة الفعالة لدولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس خلال العام الأول للعضوية في المجموعة، موضحاً أن الجهات المختلفة بالدولة شاركت في نحو 150 اجتماعاً على المستوى العملي، وأكثر من 25 اجتماعاً وزارياً وعالي المستوى.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عروض من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، تضمنت نبذة عن أبرز مستجدات مشاركتهم خلال العام، وجرى مناقشة دور الجهات المعنية المختلفة والمبادرات المقترحة لتعزيز مشاركتها بين فرق العمل المتنوّعة.

حضر الاجتماع وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزير العدل عبدالله بن سلطان النعيمي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ، ومحافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، ورئيس ديوان المحاسبة حميد عبيد أبوشبص، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة فيصل عبدالعزيز البناي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا زكي نسيبة.

كما حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية سالم الجابري، ونائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبيد راشد الحصان الشامسي، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري، وشيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس الأمين العام لمجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي مساعد شيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس خميس راشد الشميلي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله أحمد سالم، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة مها تيسير بركات، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عمران أنور شرف الهاشمي، وسفير الدولة لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد الجابر، وسفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية صالح أحمد السويدي.