الخليج اليوم .. تشييع طبيب يمني وعائلته قتلوا في غارة إسرائيلية على دمشق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهدت دمشق مراسم تشييع جثمان أستاذ العلوم الصيدلانية في الجامعة السورية الخاصة، الطبيب اليمني شوقي العودي وزوجته وبناتهما الثلاث، بعد مقتلهم في غارة جوية إسرائيلية يوم الثلاثاء.

وأظهرت اللقطات حضور المشيعين في مستشفى المجتهد، ومن بينهم طلبة وأطباء وأساتذة، ووضع العلم اليمني على التوابيت. كما وثقت لقطات أخرى، تأدية المشيعين لصلاة الميت قبل الانتقال لمقبرة حوش الفارة دوما، حيث تم الدفن.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي أطلق، مساء يوم الثلاثاء، 3 صواريخ من الجولان، استهدفت مبنى سكنيا وتجاريا في حي المزة بدمشق، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

المصدر: رابتلي