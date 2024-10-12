شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب كندى عائد من غزة: إسرائيل تستهدف الأطفال فى الصدر والرأس وتقصف مرافق طبية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بن طومسون طبيب كندي عائد من قطاع غزة، إن أزمة إنسانية تسببت فيها المذبحة التي ترتكبها إسرائيل مما أدى إلى كارثة غير مسبوقة، مضيفا أن عدد كبير من المستشفيات خارج الخدمة وما تبقى يعمل بشكل جزئي.

وأشار خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى إصابة كثير من الأطباء والعاملين في المجال الإنساني وتدمير القطاع الطبي جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتعمدة، مضيفا أن عدد كبير من المصابين بالأمراض المعدية بسبب نقص المستلزمات الصحية وعدم توفر المياه الصالحة للشرب.

وذكر أن القوات الإسرائيلية تتعمد استهداف الأطفال في الصدر والرأس وقـصف المرافق الطبية، مؤكدا أن إسرائيل تفرض قيودا على المواد الطبية مما أدى إلى وجود نقص كبير في الأدوية وانخفاض المخزون الطبي.



وتابع: "فقدنا 60% من الإمكانات الطبية بسبب القيود الإسرائيلية"، لافتا إلى مواجهتهم معاناة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية للمصابين في المستشفيات بسبب نقص المواد والمستلزمات الصحية مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم.