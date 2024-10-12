شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين هجوم إسرائيل على الجيش اللبنانى ويحذر من دفع المنطقة لحرب شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلى الذى استهدف مركزاً للجيش اللبنانى فى بلدة كفرا فى جنوب لبنان، والذى أسفر عن استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة آخرين، انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وخرقاً صارخاً للسيادة اللبنانية.



وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - فى بيان اليوم /الجمعة/ - رفض المملكة وإدانتها لهذا العدوان الإسرائيلى على لبنان، محذراً من أن هذا التصعيد الخطير يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.

وشدد الناطق على ضرورة التحرك الدولى الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 .



وجدد تضامن المملكة المطلق مع لبنان الشقيق فى مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.



ودعا الناطق الأردنى، المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، معرباً عن أصدق التعازى للبنان ولأسر الذين ارتقوا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.