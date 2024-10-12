الخليج اليوم .. في إطار حملة "الإمارات معك يا لبنان" .. بدء جمع المساعدات الإغاثية بمدينة إكسبو دبي غداً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تبدأ غدا أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية ضمن حملة الإغاثة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان” بمركز المعارض في مدينة إكسبو دبي، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

و تتولى مؤسسة دبي العطاء إدارة وتنظيم تجميع المساعدات الإغاثية بمشاركة عدد من المتطوعين من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال في إمارة دبي، تحقيقاً لأهداف الحملة الرامية إلى التضامن الإنساني والتآزر الأخوي مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الحالية الصعبة والاحتياجات الإنسانية المُلحة والمعطيات الراهنة.

ويأتي تجميع المساعدات الإغاثية بمدينة إكسبو دبي ضمن برنامج الحملة الجماهيرية التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 8 أكتوبر، وتستمر لغاية يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، حيث قدمت دولة الإمارات حتى الآن 100 مليون دولار مساعدات عاجلة، منها تسيير 9 طائرات إغاثية حملت 375 طنا، إذ احتوت على 205 أطنان من الإمدادات الطبية والغذائية ومعدات الإيواء، و93 طناً من المواد الغذائية الإضافية، و37 طناً من المستلزمات الخاصة بالأطفال والنساء، إضافة إلى مساعدات إغاثية بقيمة 30 مليون دولار للنازحين اللبنانيين إلى سوريا.