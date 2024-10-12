شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: لن نتسامح مع استهداف إسرائيل قوات اليونيفيل عمدا مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن وقف صادرات الأسلحة المستخدمة فى غزة ولبنان هو الطريق الوحيد لوقف الصراع، مؤكدا أن فرنسا لن تتسامح مع استهداف إسرائيل قوات يونيفل عمدا مرة أخرى.

وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إنه أكد لنظيره الإسرائيلى التزام أمريكا بمنع أى جهة من استغلال التوتر أو توسيع الصراع بالمنطقة، مشيرا إلى القوات الأمريكية فى وضع جيد للدفاع عن جنودها وشركائها وحلفائها ضد هجمات إيران ووكلائها.

وأشار أوستن إلى أنه أكد لنظيره الإسرائيلى ضرورة الانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسى بسرعة، مشيرا إلى أنه حث نظيره الإسرائيلي على ضمان سلامة قوات اليونيفيل فى لبنان.