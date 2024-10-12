حلف قبائل حضرموت يحتجز قواطر مُحمّلة أحجار نادرة ويشكل لجنة لمعاينتها 

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجاز قواطر بحضرموت بتهمة تهريب الذهب والرمل الأسود

أعلن حلف قبائل حضرموت احتجاز 4 قاطرات خارجة من "غيضة البهيش الغبر" في طريقها إلى العاصمة عدن، بتهمة تهريب الذهب والرمل الأسود، وسط ادعاءات أنها مادة الجبس.

وأشار حلف قبائل حضرموت إلى أنه تبين أن الحمولة كانت عبارة عن أحجار تحوي ذهب خام، وأحجار كريمة ونادرة، في وقتٍ نفت هيئة المساحة الجيولوجية بحضرموت تلك الاتهامات وقالت إنها كانت محملة بـ"الجبس".

وفي هذا السياق، أكد مصدر في حلف قبائل حضرموت، لـ"يمن شباب نت"، أن النقاط التابعة للحلف احتجزت، الاربعاء، عدد من القواطر الكبيرة، كانت خارجة من منطقة "غيضة البهيش الغبر" غرب المكلا، على متنها أنواع من الاحجار.

وأشار المصدر إلى أن القواطر تحمل احجارًا نادرة.. لافتا إلى أنه التراخيص الموجودة لدى سائقي الشاحنات ليست دقيقة، والتي تقول إنها تحمل مواد جبسية للشركة الوطنية للإسمنت في عدن.

وأوضح أن الحلف شكل أمس الخميس لجنة من قبله مع ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية، لمعاينة هذه الأحجار، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن نوعية هذه الأحجار ماذا إذا كانت تحوي ذهب أو احجار كريمة، وذلك بعد معاينتها.

وبدأ حلف قبائل حضرموت مطلع أغسطس الماضي، بالتصعيد على خلفية عدم استجابة الحكومة والمجلس الرئاسي لمطالبه، ونشر نقاط مسلحة في (هضبة حضرموت) وسيطر على القطاعات النفطية، بعد أن توعد بـ"وضع اليد على الأرض والثروة"، بالإضافة إلى تمركز لمسلحيه شرق وغرب المحافظة، لمنع تهريب ونهب ثروات حضرموت، على حد قوله.