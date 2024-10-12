اخبار الخليج

العدوان على غزة.. استشهاد 25 فلسطينياً في قصف للاحتلال على مربع سكني

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 25 فلسطينياً في قصف للاحتلال على مربع سكني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 25 فلسطينياً وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، استهدف مربعاً سكنياً في جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 25 فلسطينياً وإصابة العشرات، بالإضافة إلى عدد من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، في منطقة جباليا البلد، في جريمة جديدة ضد العائلات الفلسطينية شمال القطاع المحاصر.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا