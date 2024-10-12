شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 25 فلسطينياً في قصف للاحتلال على مربع سكني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 25 فلسطينياً وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، استهدف مربعاً سكنياً في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 25 فلسطينياً وإصابة العشرات، بالإضافة إلى عدد من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، في منطقة جباليا البلد، في جريمة جديدة ضد العائلات الفلسطينية شمال القطاع المحاصر.

