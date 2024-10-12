شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 60 و إصابة 168 آخرين فى لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أرقام رسمية لبنانية استشهاد 60 شخصا على الأقل وإصابة 168 آخرين فى لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 57 غارة جوية إسرائيلية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9588 اعتداء.



وأكدت في بيان الجمعة، أنه خلال 24 ساعة "تم تسجيل 60 شهيداً و168 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2229 شهيداً و10380 جريحاً".



وأوضحت أنه تم فتح 1032 مركزاً لاستقبال النازحين منها 837 مراكزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وأضافت الصحة اللبنانية، أنه تم تسجيل 187000 نازح (39000عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.



وأكدت أن كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.