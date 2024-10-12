شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: زيارة الرئيس السيسي لإريتريا حملت دلائل مهمة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة إريتريا، ومشاركته في انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، والتي تؤكد حرص مصر على دعم ركائز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، خاصة لدى الأشقاء في منطقة القرن الإفريقي، إضافة إلى حماية حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر والتي لها تأثير مباشر وقوي على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتطلب التكاتف من أجل الحفاظ عليها والدفاع عنها من النزاعات والصراعات القائمة.

وقال حسان في بيان له منذ قليل، إن مصر حريصة على إرساء قواعد السلام للحفاظ على الأمن القومي الإقليمي والمحلي د، بما يضمن للحفاظ على أمنها واستقرارها الاقتصادي والتنموي في ظل جهودها نحو التنمية والبناء وفي إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، وتعزيز العلاقات مع كافة البلدان وعلى رأسها الشقيقات في إفريقيا، وردع أية محاولات قد تزعزع السلام والاستقرار وتعرقل مسيرة التنمية والتقدم والازدهار.

وأشار أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إلى أن مصر حريصة على بذل كافة الجهود الداعمة لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في القارة الأفريقية، والعمل على فتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، والسعي الدائم والمستمر في تطوير هذه العلاقات لتحقيق تقدم في المصالح الاقتصادية وخلق مناخ من التنمية المشتركة، في إطار رؤية 2030.

ولفت المستشار ناصر جابر حسان، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأسمرة حملت دلائل مهمة تتمثل في دور مصر الريادي في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة.