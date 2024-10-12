شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو فهمى: القمة الثلاثية فى أسمرة ترسخ ركائز الأمن فى القرن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإريترية أسمرة، والمشاركة في عقد قمة ثلاثية مصرية إريترية صومالية، تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تصاعدا للاضطرابات والتوترات التي تطلب من الجميع الاتحاد والتكاتف، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة فى منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشار فهمى إلى أن القمة بين مصر وإريتريا والصومال تؤكد أواصر العلاقات بين البلدان الثلاثة وحرص كل منهم على تعزيز العلاقات بينهم فى مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال تبادل المعلومات الاستخبارات العسكرية وتبادل المعلومات والتعاون العسكري لحماية المصالح المشتركة على رأسها ما يتعلق بالأمن القومى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعاون بين مصر وإريتريا والصومال يضمن الحفاظ على مسار التجارة في البحر الأحمر وترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقى والبحر الأحمر، وكذلك حماية المصالح المائية وتأمين الملاحة البحرية، لافتا إلى أن هذه الزيارة تفتح أبوابا جديدة من التعاون التي تخدم مصالح البلدان المشتركة استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن على أن هذه الزيارة تسهم بشكل كبير في تعزيز الجهود المصرية نحو خفض تأثير حدة التوترات على المنطقة وعدم إثارة الأزمات في البلدان ذات المصالح المشتركة، ومساندة للأشقاء وهدفها توحيد القرارات بين القاهرة ودول القرن الأفريقي لإيقاف أي تهديدات أو عدائيات تواجهها.