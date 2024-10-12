شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي لإرتيريا تعكس حرص مصر على استقرار القرن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب مصطفي الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلي دولة إريتريا ، وعقد لقاء قمة ثلاثية في أسمرة بمشاركة رئيسا إرتيريا والصومال ، تعكس حرص مصر علي دعم الأمن والإستقرار دول القرن الأفريقي وخاصة الصومال في ظل التهديدات التي تواجهها وتابع قائلاً : أن البيان المصر الأرتيري المشترك يوكد رفض التدخلات الخارجية في شئون الدول الداخلية تحت أي ذريعة



وأشار " الكحيلي" أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإرتيريا والمصالح المشتركة بينهم وضرورة توحيد الرويء بينهم ضد أي تهديدات سواء في منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر مؤكداً أن مصر حريصة علي تقديم كل اوجه الدعم للصومال من أجل حفظ الأمن والإستقرار فيه



وأضاف " الكحيلي" أن تلك الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية فيظل التطورات التي تشهدها المنقة وتوسيع دائرة الصراع ، لذا فمصر حريصة علي دعم الإستقرار والأمن في الصومال لما تمثله هي ودول القرن الأفريقي من أهمية للامن القومي المصري

وأكد "الكحيلي" إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، والرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قمة ثلاثية، مع الرئيس إسياس أفورقي رئيس إريتريا، والرئيس الدكتور حسن شیخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الإرترية أسمرة، شملت مشاورات مكثفة بشأن مسائل إقليمية ودولية حيوية.