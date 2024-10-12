شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 6.7%، وهبطت قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، 3.6%، 3.5%، 3.3%، 3.2%، 3%، على الترتيب.

وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، ونزل قطاعا خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

فيما ارتفعت 4 قطاعات بالبورصة على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.6%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.2%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 30762.32 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7468.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 10642.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 38099.79 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8417.60 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 31.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.189 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.508 تريليون جنيه إلى 1.483 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 378.7 مليار جنيه إلى 377 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.