شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 11 أكتوبر 2024 08:00 م
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 6.7%، وهبطت قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، 3.6%، 3.5%، 3.3%، 3.2%، 3%، على الترتيب.
وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، ونزل قطاعا خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.
فيما ارتفعت 4 قطاعات بالبورصة على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.6%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.2%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 30762.32 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7468.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 10642.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 38099.79 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8417.60 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 31.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.189 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.508 تريليون جنيه إلى 1.483 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 378.7 مليار جنيه إلى 377 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
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