شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطاقتك الائتمانية وعيد ميلادك.. معلومات لا تكشف عنها لروبوتات الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير نشر في صحيفة The Sun ، من مخاطر الإفراط في استخدامات روبوتات الذكاء الاصطناعي، والتي انتشرت في كل مكان ليس فقط ChatGPT من OpenAI، ولكن حتى في تطبيقات Meta الشائعة مثل Facebook Messenger وWhatsApp.

مخاطر استخدام روبوتات الدردشة على خصوصيتك

وتوفر روبوتات الدردشة محادثة شبيهة بالإنسان، لكن عليك أن تحذر من المعلومات التي تتبادلها مع تلك الروبوتات، والتي ستتم معالجتها بواسطة المنصة.

ونصح الخبراء، بضرورة ألا تتبادل معلومات ذو حساسية شديدة أو خاصة، بل من الأفضل استخدام المعلومات العامة، وإذا كانت هناك حاجة إلى معلومات خاصة للاستجابة، فقم بإخفائها أو استخدام أسماء أو معلومات خفية.

ابق آمنًا من الذكاء الاصطناعي

وحدد التقرير خمس حقائق على الأقل لا يجب عليك مشاركتها مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، وأهمها مشاركة معلومات بطاقة الائتمان والعناوين والأسماء وأعياد الميلاد وأرقام التعريف"، ومن المهم أيضا عدم الكشف عن أي شيء آخر يحدد هويتك أو هوية شخص آخر".

ونصح الخبراء أنه من الأفضل استخدام أسماء ومعلومات مزيفة عند طلب نصائح أكثر تخصيصًا من برامج الدردشة الآلية، فلابد من البقاء آمنًا عند استخدام برامج الدردشة الآلية ، من خلال في التظاهر بأن محادثاتك ليست خاصة على الإطلاق.