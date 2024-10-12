«المنتخب في خطر».. إبراهيم سعيد شن هجوما عنيفا على حسام حسن بعد الفوز على موريتانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

هاجم إبراهيم سعيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب الأداء الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة موريتانيا.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «النهار»: «احنا بنلعب لعب نمطي، لعب بطيء غير طبيعي».

وأضاف: «مفروض الجهاز الفني يدرب اللاعبين على ضرب التكتلات الدفاعية، اتحسب علينا كمية تسلسلات غير طبيعية».

وتابع: «مفيش حلول جوه الملعب مفيش لعب جماعي، مفيش جمل، مفيش انسجام بين اللاعبين، هدف تريزيجيه، جاء من خطأ دفاعي».

وأتم: «لو استمرينا على هذا المستوى الأمور هتبقى صعبة، سيبك من التصريحات يا كابتن حسام، والمناوشات مع الجمهور والإعلاميين، ده مش وقته بالشكل ده إنت في خطر، احنا لسة لم نواجه منتخب قوي، بالشكل ده مش هناخد أمم أفريقيا».

وحقق منتخب مصر الفوز على موريتانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.