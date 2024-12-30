شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WhatsApp Web يطور ميزة "الدردشة معنا" للحصول على اتصال الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

يعمل تطبيق WhatsApp Web ، وهو تطبيق المراسلة الفورية من Meta، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاتصال بفريق الدعم بسرعة، وفقًا لمطالبة أحد متتبعي الميزات، ويُقال إن الخيار الجديد، المسمى "الدردشة معنا"، متاح في قسم المساعدة في إصدار سطح المكتب من WhatsApp ومن المقرر إصداره في إصدار مستقبلي من التطبيق.

جدير بالذكر أن منصة المراسلة الشهيرة أفادت أيضًا أنها تعمل على تطوير وظيفة تتيح لمستخدمي Android الحصول على إجابات للاستفسارات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).

الدعم السريع على الواتس اب

وفقًا لتتبع الميزات WABetaInfo، سيتمكن المختبرون من الوصول إلى خيار "الدردشة معنا" الجديد على إصدار عميل الويب WhatsApp 2.3000.1019086198 (أو أحدث) ، وبعد طرحه، قد يكون مرئيًا في قسم المساعدة في تطبيق المراسلة الفورية، ليحل محل خيار "اتصل بنا" الحالي .

كما يوحي الاسم، فإن ميزة " الدردشة معنا" ستتيح للمستخدمين الاتصال بسرعة بدعم واتساب، ويزعم متتبع الميزة أنه عندما يتفاعل المستخدمون مع هذا الخيار، فسوف يتلقون إشعارًا بأن دعم واتساب سيرد عليهم قريبًا. ومن المتوقع أن يتم إنشاء الاستجابات الأولية باستخدام الذكاء الاصطناعي ، ولكن سيتم تقديم خيار للمستخدمين لرفع مستوى استفساراتهم والتواصل مع ممثل بشري.

ومن المتوقع أن يؤدي وصول هذه الميزة إلى تحسين عملية دعم WhatsApp الحالية، والتي تتطلب حاليًا من المستخدمين ملء تفاصيل معينة والاطلاع على الأسئلة الشائعة قبل تحويلهم إلى فريق الدعم الرسمي.

يذكر موقع WABetaInfo أن خيار الدردشة معنا لا يزال قيد التطوير وغير متاح حتى لمختبري النسخة التجريبية من WhatsApp Web.

الاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

في أكتوبر، أفادت تقارير أن تطبيق واتساب لأجهزة أندرويد يطور ميزة جديدة توفر للمستخدمين استجابات مبنية على الذكاء الاصطناعي للاستفسارات ، وقد رصد موقع WABetaInfo هذه الميزة في إصدار 2.23.23.8 من تطبيق واتساب لأجهزة أندرويد، ويقال إنها تقدم استجابات باستخدام "خدمة ذكاء اصطناعي آمنة من Meta"، ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة، التي لا تزال قيد التطوير، على تحسين تفاعلات المستخدم وتقليل أوقات الدعم.