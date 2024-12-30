شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 30-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 30-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 11 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفتنس برايم للأندية الصحية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 26 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.35%، والعرب على 4.64%، واستحوذت المؤسسات على 45.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16.8 مليون جنيه، 38.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 69.2 ألف جنيه، 71 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 36233 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 7972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10993 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3021 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10049 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 143 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

القاهرة للإسكان

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير، المصدرة لعدد 296 مليون سهم بقيمة 896.9 مليون جنيه.



تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) عدد 2500 سهم، 6 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 579 سهمًا، 2000 سهم، 829.1 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 135 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والدولية للأسمدة والكيماويات، عدد مليون سهم، 2100 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي عدد 320 ألف سهم، 6700 سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا المصرية للدواجن-إجيبكو، وراية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 70 ألف سهم، والثانية 282.4 ألف سهم.

غاز مصر

أعلنت شركة غاز مصر، موافقة مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2025، والسير في إجراءات توقيع عقد مع الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز الطبيعي (TGS) لتنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد 10 محطات قياس بالأردن بقيمة تقديرية 9.4 مليون دولار على أن يكون مدة التنفيذ 52 أسبوعًا.

الشرقية الوطنية

أعلنت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، عن التفاوض مع شركة ماونتن أبكس للتعاون في إنتاج مسحوق بروتيني عالي الجودة من مخلفات الدواجن بطاقة إنتاجية 400 طن شهريًا بغرض التصدير للخارج.

المصريين للاستثمار

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، موافقة مجلس الإدارة على شراء الدور الثالث بالبرج الطبي بمستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر بمبلغ 101.9 مليون جنيه، والموافقة على تأجير الدور الثالث بالبرج الطبي إلى شركة كايرو سكان للأشعة والتحاليل بقيمة إيجارية 935 ألف جنيه، وبزيادة قدرة 10% مركبة سنويًا.