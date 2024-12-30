شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بمد فترة القيد الشتوي لـ8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم جميع الأفرع والمناطق التابعة له بمد فترة القيد الشتوي للأندية، لينتهى فى 8 فبراير المقبل بدلا من يوم 31 من يناير المقبل.

ووفقا للخطاب الذي تلقته الأفرع شدد اتحاد الكرة على عدم تسجيل أي لاعب لأي نادٍ إلا بعد دفع كامل قيمة القيد الجديدة مع إخطار الأندية بضرورة دفع كامل الديون للجبلاية.

وجاء مد فترة القيد مساهم من الاتحاد تسهيلاً للأندية لتتمكن من توسع قاعدة اختيار اللاعبين المتميزين و التى تصب فى مصلحة المنتخبات الوطنية.

وتفصلنا ساعات عن بداية الميركاتو الشتوي المرتقب، حيث تستعد الأندية لدعم صفوفها بأقوى الصفقات لاستكمال المنافسات المحلية والقارية، بعدما وضع مدربو الأندية أيديهم على المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات عقب خوض 6 جولات من الدوري المصري.

وتعتبر فترة القيد الشتوى المقبلة هى فترة الانتقالات الثانية للموسم الحالى، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقاً لاحتياجاتهم في الموسم.

أبرز بنود لائحة القيد الحالية

- فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025.

- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لـ 5 لاعبين مواليد 2003.

- لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا تجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادى أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادى.

- لا تجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب فى فرق الدورى الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطينى ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب فى المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.