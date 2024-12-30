شكرا لقرائتكم خبر عن استثمر فى الذهب.. سعر سبيكة الـ 1 جرام اليوم بالمصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر السبيكة الذهب اليوم التي تزن جرام واحد، وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4440 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر.

كما ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، عقب تغير سعر الذهب اليوم في مصر بالنسبة لعيار 21 والذي يسجل 3728 جنيها لعيار 21 و4261 لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب.

وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي 10660 جنيهًا بالمصنعية، كما سجل سعر سبيكة ذهب 5 جرام 21 ألف جنيه.

وتسعى الحكومة إلي تحقيق مزيد من النمو في صناعة الذهب والمشغولات خلال السنوات المقبلة، وفي سبيل ذلك تقترب شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات من الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات كما ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.