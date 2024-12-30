شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى تتسبب فى تدمير شبكة الكهرباء بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد صادر عن بلومبرج، عن أن مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد تكون تؤدي إلى "تشويه" شبكة الطاقة في الولايات المتحدة، نظرًا لأن انتشار مراكز البيانات التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الحسابية للذكاء الاصطناعي قد تشكل خطرًا لشبكة الطاقة في الولايات المتحدة.

وقد توصلت بلومبرج باستخدام مليون جهاز استشعار سكني تتبعه مختبرات ويسكر، جنبًا إلى جنب مع بيانات استخبارات السوق من DC Byte، أن أكثر من نصف الأسر التي تظهر أسوأ تشوهات الطاقة تعيش على بعد 20 ميلاً من مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أنه هذا يعني أن هناك رابطًا بين قرب مركز البيانات و تدفق الطاقة الكهربائية غير المثالي إلى المنازل.

وتقول بلومبرج إن هذه الطاقة "المشوهة" قد تدمر في النهاية الأجهزة الموصولة بالكهرباء، وتزيد من التعرض للحرائق الكهربائية، بل وتؤدي حتى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وقد تكون مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أكثر إشكالية بسبب متطلبات الطاقة المتقلبة.

وقال أمان جوشي، كبير مسئولي الشئون التجارية في شركة بلوم إنرجي: "لا توجد شبكة مصممة لتكون قادرة على التعامل مع هذا النوع من تقلبات الحمل ليس فقط لمركز بيانات واحد ولكن لمراكز بيانات متعددة في نفس الوقت".