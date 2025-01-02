شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات.. عيار 21 يرتفع إلى 3748 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025، بـ التعاملات الصباحية، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3745 جنيها للجرام بدون مصنعية بارتفاع 5 جنيهات، عقب افتتاح التداول على الذهب عالميا لترتفع الأسعار العالمية للذهب فوق 2630 دولارا مما أثر على الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3748 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها.

الذهب العالمي يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدته في نهاية عام 2024 القياسي، مع استعداد المتداولين لتغيرات السياسات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستشكل آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.

وحقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 27% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.



