شكرا لقرائتكم خبر عن 1,7 % زيادة في أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسى 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2023/2024 " .

ومن أهم مؤشرات أن هناك 28,5 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2023/2024 مقابل 28,0 مليون تلميذ عام (2022/2023) بزيادة بلغت نسبتها 1,7%من أجمالي التلاميذ، و1,05 مليون مـدرس عــام 2023/2024 مقابل 1,10 مليون مـدرس عام (2022/2023) بانخفاض بلغ نسبته 4% من أجمالي المدرسين، و73,2 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2023/2024 مقابــل 71,8 ألف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام (2022/2023) بزيادة بلغت نسبتها 2 %.

أولا: ما قبل الابتدائي:

1,5 مليون تلميذ بنسبة 5.2% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,3مليون تلميذاً بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 210.5 ألف تلميذاً بنسبة 7,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024)، و63,5 ألف مدرس (منهم 59,8 ألف مدرس بنسبة 6,5% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3,7 ألف مدرس بنسبة 2,8% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024).

وهناك 13,3 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,9 ألف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي (2023/2024).

ثانيا: الابتدائي:

15,2 مليون تلميذ بنسبة 53,4 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,6 مليون تلميذ بنسبة 53,1% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1,6 مليون تلميذ بنسبة 56,3 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024).

469,4 الف مدرس (منهم 406.3 ألف مدرس بنسبة 44% من إجمالي مراحل التعليم العام، 63,2 ألف مدرس بنسبة 47,8%

من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024)، و20,1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 3.7 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام (2023/2024)، و0.3 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2023/2024 مقابل 0,2% عام (2022/2023)، و97.8% معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام (2023/2024).

ثالثا: التعليم المجتمعي:

142,4 ألف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2023/2024)، و7.8 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام (2023/2024)، بالإضافة إلى 4,8 ألف مدرسه (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم عام2023/2024 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

رابعا: الإعدادي:

6,7 مليون تلميذ بنسبة 23,5% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,1 ملــيون تلميذاً بنسبــة 23,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 570,7 ألف تلميذ بنسبة 20 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام (2023/2024)، و265 ألف مدرس (منهم 230,1 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 34,9 ألف مدرس بنسبة 26,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024).

14 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3,6 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام (2023/2024)، و0,7% نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية عام 2023/2024 مقابل 1,7 % عام (2022/2023)، و43,9 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام (2023/2024).

خامسا: الثانوي:

2,7 مليون تلميذ بنسبة 9,4% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,2 مليون تلميذ بنسبة 8,7 % بالتربية والتعليم، 440 ألف تلميذ بنسبة 15,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024)، و121,1 ألف مدرس (منهم 91,4 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 9,9 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 29.7 ألف مدرس أزهري بنسبة 22,4% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024)، و4,8 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.4 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام (2023/2024).

سادسا: التعليم الفني:

2,2 مليون تلميذ بنسبة 7,7 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1 مليون تلميذ بنسبة 46,4 % بالتعليم الصناعي،

933,9 ألف تلميذ بنسبة 42,5% بالتعليم التجاري (عام ــ فندقي)، 244,6 ألف تلميذ بنسبة 11,1 % بالتعليم الزراعي) من إجمالي التعليم الثانوي الفني عام (2023/2024)، و118 ألف مدرس (منهم 67,8 ألف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 65,1%، 32,1 ألف مدرس بالتعليم التجاري

(العام ـ الفندقي) بنسبة 27,2%، 9,1 ألف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 7,7%) من إجمالي مدرسين التعليم الثانوي الفني (2023/2024)، و3,4 ألف مدرسة (منهم 1789 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1256 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 341 مدرسة بالتعليم الزراعي عام (2023/2024)، إلى جانب 861,5 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,2 %، 72,5 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,8 % من إجمالي التعليم التجاري )عام - فندقي) عام (2023/2024).

سابعا: التربية الخاصة:

47 ألف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2023/2024)، و9,2 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,9 % من اجمالي المراحل التعليمية عام (2023/2024)، و1,2 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام (2023/2024).

ثامنا: القراءات:

24,7 ألف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.1 % من اجمالي المراحل التعليمية عام (2023/2024).

747 مدرس بالأزهر بنسبة 0,1 % من اجمالي مراحل التعليم الأزهري عام (2023/2024)، و125 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام (2023/2024).