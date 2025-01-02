شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ24.625 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.825 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 32.825 ريال

عيار 22 سجل 30.100 ريال

عيار 21 سجل 28.725 ريال

عيار 18 سجل 24.625 ريال

عيار 14 سجل 19.150 ريال

عيار 12 سجل 16.400 ريال

الاونصة سجلت 1020.950 ريال

الجنيه الذهب سجل 229.775 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2642.02 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.