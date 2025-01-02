الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ24.625 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 02 يناير 2025 04:00 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24 مبلغ  32.825 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل  32.825 ريال

عيار 22 سجل  30.100 ريال

عيار 21 سجل  28.725 ريال

عيار 18 سجل  24.625 ريال

عيار 14 سجل  19.150 ريال

عيار 12 سجل  16.400 ريال

الاونصة سجلت  1020.950 ريال

الجنيه الذهب سجل  229.775 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2642.02 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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