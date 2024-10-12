بايدن أصدر تعليماته لتزويد ترامب بكل ما يطلبه على صعيد الحماية بما في ذلك طائرات عسكرية

أكّد الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، في تصريح للصحافيّين في البيت الأبيض، "أنّني أصدرت تعليماتي لوزارة الدفاع لتزويد المرشّح الرّئاسي ​دونالد ترامب​ بكلّ ما يطلبه، كما لو كان هو الرّئيس حاليًا. سيحصل على كلّ ما يحتاجه"، في ضوء التّهديدات الإيرانيّة المزعومة.

وكانت قد طلبت حملة ترامب فرض قيود على الطّيران فوق منازله وتجمّعاته لما تبقّى من فترة الحملة الانتخابيّة، وتخصيص طائرات ومركبات عسكريّة لنقله، وتوفير المزيد من الحماية له. وقد تمّ إرسال الطلبات على خلفيّة معلومات واردة حول تهديد مستمر لحياة ترامب من قبل إيران.

يُذكر أنّ الرئيس الأميركي السّابق كان قد تعرّض لمحاولتَي اغتيال خلال الأشهر الماضية.

مع الإشارة إلى أنّ من المقرّر أن تُجرى الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة في 5 تشرين الثّاني المقبل، ليتنافس خلالها ترامب ومرشّحة الحزب الدّيمقراطي كامالا هاريس.