البرلمان الأوروبي يستنكر إغلاق الحدود أمام الهجرة

ابوظبي - سيف اليزيد - استنكرت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي بشدة "إغلاق الحدود المتسرع" كحل لمكافحة الهجرة غير الشرعية في أوروبا، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات لن توفر حلا "مستداما" للمشكلة.

وأدلت ميتسولا بهذه التصريحات في مؤتمر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني المحافظ في مدينة أوجسبورج البافارية اليوم الجمعة.

وقالت ميتسولا إن اتفاقية "شينغن"، التي تسمح بالسفر دون عوائق في أوروبا، هي واحدة من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن الاتفاقية "ترمز بالضبط إلى روح الوحدة التي عملنا بجدية بالغة من أجلها".

وأضافت رئيسة البرلمان الأوروبي أن الهجرة ليست مسألة يمكن لدولة واحدة حلها بمفردها: "الحل الحقيقي هو حل أوروبي، حل شامل ومتكامل ومستدام".

وأكدت أنه يجب حماية الحدود، وفي نفس الوقت، التعامل بشكل عادل مع الذين يحق لهم الحصول على حق اللجوء.

وتابعت أن أي حل يجب أيضا أن يتعامل بشكل حاسم مع الذين لا يحق لهم الحصول على حق اللجوء ويجب إعادتهم بأمان وسرعة إلى بلدانهم الأصلية.

ويعتزم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي إقرار اقتراح هام بشأن الهجرة في مؤتمر الحزب السبت.