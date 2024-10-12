بايدن: طلبت من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام في لبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه طلب من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وفي وقت سابق حث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، على ضمان سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأن نيراناً إسرائيلية أصابت فردين من "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وقال إنه "أصدر توجيهات" لجنود اليونيفيل بدخول ما وصفها بأنها "أماكن محمية"، والبقاء فيها قبل ساعات من الواقعة، وفق زعمه.