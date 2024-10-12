شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أسواق الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.واغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي مرتفعا بنسبة 0.95 % ما يعادل 409 نقاط، ليغلق عند مستوى 42863 نقطة.وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.6 % ما يعادل 34 نقطة، ليغلق عند 5815 نقطة.كما ارتفع مؤشر "نازداك" بنسبة 0.35 % ما يعادل 60 نقطة ليغلق عند 18342 نقطة.